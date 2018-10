cessione ramo azienda

Fondo garanzia Tfr scatta se fallisce l'attuale datore

Corte di cassazione - Sentenza 23775/2018

La semplice ammissione al passivo fallimentare degli ex dipendenti dell'azienda cedente non fa scattare il Fondo di Garanzia Inps per il Tfr. E ciò anche se la domanda è limitata alla sola quota di Tfr (ed alle ultime tre mensilità) maturata presso il datore di lavoro poi fallito a seguito della cessione dell'azienda. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23775 di oggi, accogliendo il ricorso dell'istituto di previdenza. Al contrario per la Corte di appello di Brescia anche ...

