assemblea ordinaria

Spa, azioni proprie nel quorum costitutivo e deliberativo

Corte di cassazione - Sentenza 2 ottobre 2018 n. 23950

La Cassazione, sentenza n. 23950 di oggi, ha respinto il ricorso di Salini Costruttori Spa contro Francesco Saverio Salini (in proprio e come rappresentante della SA.PAR Srl) per la riforma della decisione della Corte di Appello di Roma che il 5 ottobre 2016 aveva annullato la delibera di approvazione del bilancio 2010 e la distribuzione degli utili. La deliberazione dell'assemblea ordinaria era stata assunta in seconda convocazione il 23 giugno 2011, con il voto favorevole del 47% del capitale ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24