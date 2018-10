circolazione stradale

Guida pericolosa, Anas corresponsabile del sinistro se la strada è senza protezioni

Corte di cassazione - Sentenza 4 ottobre 2018 n. 24162

L'Anas deve risarcire in solido con l'istituto assicurativo ed il proprietario del veicolo, i genitori per la morte del figlio terzo trasportato su di un'auto precipitata in una scarpata a causa sia dell'assenza di qualsivoglia barriera laterale sia della negligente ed imprudente condotta di guida, per via del superamento del limite di velocità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 24162 del 4 ottobre 2018. Inoltre, la decisione chiarisce che ai fini del ristoro del «danno ...

