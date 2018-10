Seconda giornata di lavoro del XXXIV Congresso Nazionale Forense in corso di svolgimento a

Catania con gli interventi i dei presidenti dei Coa e delle Unioni Regionali Forensi, dei Presidenti delle Associazioni forensi maggiormente rappresentative e delle Associazioni forensi specialistiche, dei delegati e dei congressisti. Una delegazione del Consiglio Nazionale Forense ha visitato la nave Diciotti, della Guardia costiera italiana, ormeggiata al porto di Catania.

“E' stata - spiega Francesco Caia, coordinatore della commissione per i rapporti con il Mediterraneo e i diritti umani del Consiglio nazionale forense - una visita toccante di alto valore simbolico che conferma l'attenzione dell'Avvocatura italiana sul tema dei diritti umani e dei migranti. Quello dei diritti umani è un argomento assolutamente pertinente al ruolo dell'Avvocato in Costituzione e alla funzione sociale di questa professione, tematiche al centro di questo XXXIV Congresso Nazionale Forense”.