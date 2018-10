“Noi chiediamo sostanzialmente che in Costituzione venga inserito il principio cardine della libertà e dell'indipendenza della professione dell'avvocato. Questo è importante perché mette al riparo il diritto alla difesa da diversi attacchi. Questo è il famoso tratto di penna su una legge ordinaria, può essere l'idea di superare la considerazione degli avvocati come dei mercanti, come dei commercianti del diritto privi di regole deontologiche in nome di un mercato libero”. Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, a Catania parlando con i giornalisti a margine dei lavori della giornata inaugurale del XXXIV congresso nazionale forense riguardo la mozione, votata per acclamazione, durante i lavoro del congresso.

Nel suo intervento, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, aveva espresso la sua posizione favorevole.