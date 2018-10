sanzioni amministrative

Bankitalia, sanzioni senza bis in idem e favor rei

Corte di cassazione - Sentenza 8 ottobre 2018 n. 24723

Legittima la sanzione pecuniaria di Bankitalia nei confronti dell'amministratore di una Società di gestione del risparmio per scarsa trasparenza anche se l'incarico in Consiglio è durato soltanto pochi mesi ed era privo di deleghe operative. Né viene in rilievo un possibile bis in idem, rispetto al coevo procedimento penale, o il principio del favor rei, riguardo le successive modifiche normative, vista la natura sostanzialmente mite e dunque indiscutibilmente amministrativa delle sanzioni di Via ...

