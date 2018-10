BANCHE

La banca che non conserva i documenti non ha colpa se gli atti non evitano l’accertamento

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 12 ottobre 2018 n. 25393

La banca non ha colpa se non conserva copia di movimenti di diversi anni prima del cliente in relazione a un accertamento fiscale...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24