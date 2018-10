L'Associazione Italiana Giovani Avvocati avvia la battaglia sull'equo compenso e lo fa partendo da Marano, in provincia di Napoli. Il Comune partenopeo, infatti, ha pubblicato un avviso per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di difesa del Comune di Marano nel contenzioso tributario. Ma nell'avviso è previsto, addirittura, che per le controversie con valore sino a 500 euro al professionista spetti un compenso predeterminato pari a zero euro. Così il presidente nazionale di Aiga, Alberto Vermiglio, e il presidente della sezione Aiga di Napoli Nord, Mike Lubrano, hanno scritto al Commissario del Comune, e in copia al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Mascherin, ed al Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, per sollecitarne la revoca e/o comunque la modifica nel rispetto dei criteri di legge.

«Nella parte relativa alla “disciplina dei compensi” – scrivono Vermiglio e Lubrano - vengono individuati dei criteri lesivi della dignità della professione forense ed in contrasto con i principi enunciati nella normativa sull'equo compenso in espresso contrasto con la normativa ai cui principi pure le pubbliche amministrazioni devono attenersi nel conferimento degli incarichi professionali, come stabilito all'art. 19 quaterdecies, comma 4, della l. 172/2017, laddove si prevede che “La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Avverso tale avviso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ha già deliberato di proporre ricorso al TAR.