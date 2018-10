Questa mattina una rappresentanza del governo e della magistratura vietnamiti, presieduta dal Vice Primo Ministro della Repubblica del Vietnam, Truoung Hoa Binh e dal Vice Presidente della Corte Suprema Le Hong Quang, si è recata in visita al Consiglio Superiore della Magistratura dove è stata ricevuta da una delegazione italiana presieduta dal Consigliere Sebastiano Ardita, componente della IX Commissione, delegato dal Vice Presidente del CSM David Ermini e dal Presidente della IX Filippo Donati. Durante l'incontro il Vice Premier e il Vice Presidente della Corte Suprema hanno manifestato grande interesse verso il sistema italiano di governo autonomo della magistratura e piena soddisfazione per l'accoglienza ricevuta, preannunciando la stipula di un accordo di cooperazione con il CSM e la Corte di Cassazione italiana per rilanciare la collaborazione tra i due Paesi in vista delle importanti riforme del sistema giudiziario che il Vietnam sta affrontando, anche alla luce del rinnovato impegno del Paese per garantire al massimo i diritti dei cittadini nel sistema giudiziario e l'indipendenza dei magistrati. Della delegazione vietnamita facevano parte, tra gli altri, il Ministro degli Interni, il Vice Ministro della Pubblica Sicurezza e degli Affari Esteri e l'Ambasciatore del Vietnam a Roma.