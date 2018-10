Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, è il nuovo presidente dell'Unione Nazionale Camere Civili. Eletto a Roma il 20 ottobre scorso dall'assemblea del VII Congresso dell'Uncc, il neo presidente dei civilisti è iscritto all'albo dei procuratori legali dall'86, in quello degli avvocati dal ‘92, in quello dei cassazionisti dal 1998. Nato a Napoli, l'11 aprile del 1959, Antonio de Notaristefani di Vastogirardi è stato, nel 1990, socio fondatore della Camera degli Avvocati civili di Napoli. Dal 2009 al 2012 è stato componente della Giunta dell'Unione nazionale delle Camere civili, che in quel periodo ha difeso dinnanzi alla Corte costituzionale nel giudizio contro la mediazione obbligatoria. Dal 2013 è stato presidente della Camera degli Avvocati civili di Napoli.