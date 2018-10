sanzioni amministrative

Ricucci, nuovo processo su sanzione Consob per scalata Rcs

Corte di cassazione - Sentenza 30 ottobre 2018 n. 27564

Sarà la corte di appello di Roma, in sede di rinvio, a decidere se la sanzione amministrativa di 5mln di euro (inizialmente 10mln) irrogata nel 2007 dalla Consob a Stefano Ricucci (ed alle società Garlsson e Magiste) per manipolazione del mercato nella scalata ad Rcs MediaGroup violi – perché troppo afflittiva – il principio del ne bis in idem, considerato che per la stessa vicenda l'immobiliarista è già stato condannato in sede penale dal Tribunale di Roma nel 2008, con sentenza definitiva. La ...

