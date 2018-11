società

Consiglieri Cda, niente extra per il salvataggio dell'impresa

Corte di cassazione - Sentenza 5 novembre 2018 n. 28148

Nel caso in cui la società navighi in brutte acque, tra i doveri del consigliere di amministrazione vi è quello di attivarsi per tirarla fuori dalle secche. Il manager non può quindi chiedere un compenso extra per aver collaborato «al salvataggio dell'impresa in un momento di difficoltà». Nessuna remunerazione aggiuntiva deve dunque essere corrisposta per il contributo fornito nella «formulazione del piano industriale», né per aver collaborato «nella ricerca di nuovi soci per realizzare un aumento ...

