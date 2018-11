Si aprirà domani 8 novembre a Roma - presso il Rome Cavalieri Hotel in via Alberto Cadlolo, 101 - il 53° Congresso Nazionale del Notariato dal titolo “Semplificazione e innovazione: diritti e garanzie nell'Italia del cambiamento”, che concluderà sabato 10 novembre 2018 alla presenza di oltre 1.500 notai di tutta Italia. In occasione della cerimonia di apertura di giovedì 8 novembre dalle ore 15 alle ore 19 interverranno il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, il Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Per il Notariato è previsto il discorso del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato Salvatore Lombardo e il saluto Presidente della Cassa Nazionale del Notariato Mario Mistretta.

Innovazione tecnologica ed esigenza di semplificazione, sono i temi al centro del dibatto dei lavori congressuali.

Nella giornata di venerdì 9 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13.30 si svolgeranno quattro momenti di confronto dedicati ai seguenti temi:

- Patrimonio previdenziale tra welfare innovativo e investimenti a cura della Cassa Nazionale del Notariato con Alberto Olivati, Presidente AdEPP; Chiara Fornasari, Presidente Prometeia Advisor Sim; Mario Mistretta, Presidente Cassa Nazionale del Notariato Modera Simona D'Alessio, Giornalista.

Gli altri confronti saranno introdotti da Albino Farina, Vice Presidente Consiglio Nazionale del Notariato

- Libertà di iniziativa economica e garanzie di sistema con Roberto Chieppa, Segretario Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri; Fabrizio Di Marzio, Consigliere Suprema Corte di Cassazione. Modera: Massimo Palazzo, Consigliere Nazionale del Notariato

- Nuove tecnologie e funzione notarile con Rita Cucchiara, Ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni, Università di Modena e Reggio Emilia e Direttore Laboratorio nazionale di Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti del CINI; Antonio Punzi Ordinario di Metodologia della scienza giuridica Università Luiss Guido Carli, Roma. Modera: Michele Nastri, Consigliere Nazionale del Notariato.

- Confronto Famiglia e successioni: l'evoluzione tra legge e autonomia privata con Aurelio Gentili, Ordinario di Diritto civile, Università di Roma Tre Presidente Associazione Civilisti Italiani; Giuseppe Buffone, Magistrato addetto al Ministero di Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione della Giustizia civile, Ufficio I. Modera: Franco Amadeo, Consigliere Nazionale del Notariato.