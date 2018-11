Sezioni unite

Consorzi pubblici, crediti bancari al giudice ordinario

Corte di cassazione - Sentenza 9 novembre 2018 n. 28651

Le banche che svolgono il servizio di cassa per i consorzi impegnati nello svolgimento dei servizi pubblici devono rivolgersi al giudice ordinario per ottenere eventuali crediti non riconosciuti. Le Sezioni unite civili della Cassazione, sentenza n. 28651 di oggi, hanno così definitivamente respinto il ricorso UniCredit che aveva impugnato davanti al giudice amministrativo la delibera con cui l'assemblea del Consorzio A.S.A. - Azienda Servizi Ambiente della Comunità Montana Alto Canavese (attiva ...

