immissioni

Autostrade, obbligo barriere antirumore oltre soglia

Corte di cassazione - Sentenza 12 novembre 2018 n. 28878

Autostrade per l'Italia deve risarcire (in questo caso in forma specifica) per le immissioni sonore dovute al traffico veicolare oltre la soglia tollerabile. La qualità della vita infatti deve prevalere sulle esigenze della produzione. La Corte di cassazione, sentenza n. 28893, ha così confermato la condanna della concessionaria a costruire una barriera antirumore di 400 metri, per una altezza di sei metri, in prossimità del tratto autostradale denominato “dei Trafori”. La questione era stata sollevata ...

