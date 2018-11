Il Plenum del Csm ha votato a maggioranza con 19 voti a favore - e 6 voti contrari, quelli dei laici: Gigliotti, Cavanna, Lanzi, Donati, Basile e Benedetti - il parere della VI Commissione presieduta da Giuseppe Cascini, sul disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato in Consiglio dei ministri il 6 settembre scorso, che contiene indicazioni sulla nomina della terna di magistrati aspiranti al posto di Procuratore UE. (Il Vice Presidente del CSM David Ermini, come di consueto, non ha partecipato al voto). In apertura di plenum il Consigliere togato di MI Antonio Lepre ha ribadito che “il Csm deve avere la competenza esclusiva nella nomina del procuratore italiano presso la Procura UE nel rispetto dell'art.105 della Costituzione, a tutela della autonomia e della indipendenza della magistratura; anche per evitare l'immagine di subordinazione dei Pm all'esecutivo e scongiurare una separazione delle carriere di fatto. Con una nomina di tipo governativo, infatti, prosegue il Consigliere Lepre, si introdurrebbe “un virus” alla unità delle carriere dei Magistrati, che godono delle stesse tutele costituzionali. Saremo sempre contrari all'ingerenza del Ministro nella nomina apicale di un magistrato, sebbene europea. Auspichiamo che ci siano più Plenum dedicati alle condizioni abnormi in cui versano gli Uffici giudiziari, in carenza di personale magistratuale e amministrativo. In questo apprezziamo l'intenzione del Ministro di varare un piano di ingenti investimenti per colmare le vacanze di organico di magistrati e personale: altri tipi di vicinanza al Ministero non ci appartengono culturalmente e istituzionalmente”.