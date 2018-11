Sono 650 gli studiosi arrivati a Firenze da tutta Italia per partecipare al convegno annuale dell'Associazione dei costituzionalisti italiani. 'La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale' è il tema scelto per il 33esimo convegno annuale, in programma oggi e domani al Palazzo dei congressi. Nell'anno in cui si celebrano i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, i costituzionalisti riflettono su articolazione verticale dei poteri, sovranità, democrazia, autodeterminazione, risorse finanziarie e rapporto tra potere e diritti.

Durante i saluti istituzionali, il presidente dell'Aic, Massimo Luciani, ha evidenziato l'importanza della formazione. “L'associazione - ha detto - ha siglato un protocollo d'intesa col Ministero per rafforzare le iniziative di formazione perché siamo convinti che se non si parte dai giovani non raggiungeremo risultati soddisfacenti”. Ha portato i saluti della Regione Toscana, la vicepresidente Monica Barni. “In concomitanza con le celebrazioni dei 70 anni della Costituzione - ha detto Barni -, la Regione sente una forte responsabilità di lavorare con le nuove generazioni e le scuole per l'impegno irrinunciabile di far vivere la Costituzione, a partire dalla conoscenza della storia e della memoria per costruire antidoti all'indifferenza e spingere all'impegno civico”. “Parlare di Costituzione oggi - ha aggiunto il rettore dell'Università di Firenze, Luigi Dei - significa discutere di valori che dobbiamo ritenere non solo non superati, ma drammaticamente cogenti per la loro mancata realizzazione. Nel contesto dell'Europa infragilita dalle spinte nazionalistiche, se vogliamo affrontare il futuro è particolarmente importante rimette con forza al centro il tema dei diritti e della giustizia sociale”.