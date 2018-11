Gli e-book di Guida al Diritto, dedicati all'esame di abilitazione forense 2018, sono gli strumenti ideali da utilizzare in quest'ultimo mese di preparazione alle prove scritte e per la redazione di pareri e atti giudiziari (civile e penale).

Grazie al coordinamento del magistrato dott. Nicola Graziano, i due vademecum forniscono:

- casi e materiali di giurisprudenza: una serie di pronunce giurisprudenziali che, data la loro attualità e/o rilevanza in termini problematici, si ritiene possa essere di riferimento nella formulazione delle tematiche che il candidato deve affrontare e risolvere.

- una serie di consigli pratici per meglio riuscire nella redazione dei pareri e dell'atto giudiziari.



I punti di forza

•Monitoraggio degli orientamenti per temi rilevanti della corte di cassazione in vista dell'esame avvocato 2018

•Un anno di giurisprudenza apparsa sule autorevoli riviste del gruppo 24ore: “guida al diritto” e “ventiquattrore avvocato”

