Unioni civili, il cognome comune non modifica la scheda anagrafica

Corte dostituzionale - Sentenza 22 novembre 2018 n. 212

Il cognome comune assunto nel corso dell'unione civile non modifica la scheda anagrafica. La conferma arriva dalla Corte costituzionale, sentenza n. 212 di oggi, che ribadisce la legittimità del Dlgs n. 5/2017 che ha «adeguato» l'”Ordinamento dello stato civile” dopo la legge 76/2016 (sulla regolamentazione delle unioni civili). Per la Consulta dunque sono in parte inammissibili (art. 22 Cost.) ed in parte infondate (artt. 2, 3, 11, 76 e 117 Cost., 8 Cedu) le questioni poste dal Tribunale di Ravenna ...

