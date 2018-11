“Vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai colleghi che hanno optato per l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale negli ultimi giorni, culminati con la manifestazione di oggi, contro la riforma prevista per la prescrizione. L'avvocatura, nelle sue componenti istituzionali e associative, nel rispetto di ruoli e funzioni, deve farsi promotrice di un'iniziativa pubblica sulla giurisdizione, proposta anche all'Organismo Congressuale Forense nel corso dell'incontro odierno con le associazioni, e combattere le semplificazioni, anche di editorialisti e conduttori televisivi, dell'idea del processo civile e di quello penale”. Lo dichiara il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Luigi Pansini. “Una giurisdizione e un processo che funzionano sono essenziali per la convivenza di una società civile secondo regole democratiche perché - continua Pansini - assicurano la prevalenza del diritto e un sistema di garanzie a tutela, senza distinzioni, di ogni persona, di ogni cittadino, di ogni impresa, dell'intera società. L'amministrazione della giustizia non può essere il risultato di rappresentazioni eccessivamente semplificate, dunque non è pensabile annullare la prescrizione perché significherebbe allungare all'infinito i tempi di accertamento del processo, e tantomeno è ipotizzabile comprimere il diritto ad un processo civile equo in nome di una distorta concezione mediatica dell'efficienza”. “La giurisdizione non appartiene ad una componente dell'avvocatura piuttosto che ad un'altra, a seconda che si tratti di processo civile o penale; dispiace constatare che vi possa essere chi la pensa diversamente”, conclude Pansini.