responsabilità professionale

Commercialista, sì alla parcella anche se non informa del condono

Corte di cassazione - Ordinanza 27 novembre 2018 n. 30595

No alla responsabilità professionale del commercialista che non informa il cliente della possibilità di avvalersi di un condono tributario. La Cassazione, ordinanza n. 30595 di oggi, ha così confermato la condanna di una S.a.s. a pagare 6.595 euro a titolo di compenso per attività professionali nei confronti del consulente. Tutti i motivi di ricorso presentati contro la decisione della Corte di appello di Venezia sono infatti stati dichiarati inammissibili

