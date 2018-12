I criteri di nomina dei dirigenti degli Uffici giudiziari in rapporto al contenzioso amministrativo, i carichi di lavoro, le valutazioni di professionalità, ma anche le criticità dell'organico e la carenza di personale amministrativo: a tutti questi temi è stato dedicato il primo incontro a Palazzo dei marescialli tra il Vice Presidente del Csm David Ermini e la giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati, guidata dal Presidente Francesco Minisci. All'incontro ha partecipato anche una delegazione di consiglieri laici e togati: Corrado Cartoni, Michele Cerabona,

Michele Ciambellini, Filippo Donati e Giovanni Zaccaro e la Giunta. Tutti hanno manifestato la massima disponibilità al confronto ed alla collaborazione per il miglioramento del sistema giudiziario. Sono state anche ricordate le iniziative comuni, come il protocollo d'intesa appena rinnovato per promuovere l'educazione alla legalità nelle scuole ed è stata ribadita la volontà di riavviare un tavolo tecnico congiunto per affrontare insieme le principali criticità del sistema giudiziario, per una giustizia più efficace ed efficiente.

