“In questi anni il supporto di Radio Radicale è stato fondamentale per dare pubblicità ai lavori del plenum e all'attività della sezione disciplinare, il mio auspicio è che tale apporto possa continuare anche in futuro”. E' quanto dichiara “a titolo personale” David Ermini, Vice Presidente del CSM, condividendo i timori espressi dai togati di Magistratura Indipendente in merito al dimezzamento del contributo a Radio Radicale previsto dalla manovra di bilancio nell'ambito della convenzione con il Ministero dello Sviluppo economico: “Radio Radicale – sottolinea Ermini in una nota – svolge un servizio prezioso e se in questi anni i ‘palazzi della politica' sono diventati più trasparenti è anche grazie al suo lavoro. Io spero vivamente che si faccia un passo indietro eliminando i tagli e ripristinando il contributo originario”. Questa mattina, infatti, in apertura del Plenum il Consigliere del Csm Paolo Criscuoli, era intervenuto sul taglio dei fondi a RadioRadicale affermando che «occorre considerare il possibile impatto di detto paventato taglio sulla nostra attività: vi è il rischio che la copertura fino ad oggi data da Radio Radicale ai lavori del Consiglio e della Sezione Disciplinare possa essere notevolmente ridotta. Non possiamo correre un simile rischio: la pubblicità dei lavori consiliari non può e non deve essere ridotta».