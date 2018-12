articolo 2191 c.c.

Registro imprese, cancellazione “annullabile” se il bilancio non è regolare

Tribunale Ordinario di Milano – Decreto 28 novembre 2018 n. 154

Il Tribunale di Milano (decreto 154/2018) ha disposto la “cancellazione della cancellazione” di una Srl dal Registro delle imprese perché il bilancio finale di liquidazione era «inidoneo», non riportando alcuni crediti. Per prima cosa, il Giudice ha affermato l'«ammissibilità di cancellazione, ex art. 2191, di iscrizione relativa alla cancellazione di società dal Registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione, in particolare, difetti il deposito ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24