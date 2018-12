Sezioni Unite

Acqua all'arsenico, contro Gestore decide giudice ordinario

Corte di Cassazione - Sentenza n. 32780 /2018

La richiesta di danni al “gestore unico del servizio idrico integrato” per la non potabilità dell'acqua - la cosiddetta “emergenza arsenico” - va proposta davanti al giudice ordinario. Si tratta infatti di un «inadempimento di natura contrattuale» verso l'utenza, rispetto al quale il carattere pubblico dell'ente non assume rilievo. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 32780 di oggi, accogliendo il ricorso di quattro cittadini viterbesi contro la Talete spa (gestore del ...

