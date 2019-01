collegio sindacale

Quotate, cogenti i regolamenti interni comunicati al mercato

Corte di cassazione - Sentenza 3 gennaio 2019 n. 5

La Cassazione, sentenza n. 5 di oggi, ha confermato le sanzioni pecuniarie Consob - per un totale di 55 mila euro - nei confronti di un ex componente del collegio sindacale Telecom per omesso controllo in relazione al prestito obbligazionario subordinato equity-linked a tasso fisso per 1,3 miliardi di euro

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24