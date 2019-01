onere della prova

Licenziamento dirigente, la riorganizzazione per crisi va provata

Corte di cassazione - Sentenza 4 gennaio 2019 n. 87

Onere della prova pieno per l'azienda che decida di licenziare un dirigente motivando la soppressione del “posto” con l'arrivo di una crisi aziendale. La Corte di cassazione, sentenza n. 87 di oggi, ha infatti accolto il ricorso di un ex Direttore amministrazione e finanza di una srl, mandato a casa con la scusa della «soppressione della posizione lavorativa» e la «ridistribuzione delle relative funzioni in capo all'amministratore delegato e a personale già operante nella società» perché la Corte ...

