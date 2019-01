sezioni unite

Metro C: Corte conti non ha giurisdizione su vertici Ati

Corte di cassazione - Ordinanza 10 gennaio 2019 n. 486

Si chiude con un nulla di fatto l'azione intentata nel 2014 dalla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti contro i vertici della società “Metro C” (aggiudicataria delle gara indetta da “Roma Metropolitane”) per l'esplodere dei costi dovuto alle «continue varianti in corso d'opera» negli scavi della terza linea metropolitana capitolina. Per le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza 486 di oggi, infatti la giurisdizione in materia non spetta al giudice contabile ma al giudice ordinario ...

