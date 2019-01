L'assemblea condominiale detta le regole sui rifiuti

la decisione

Corte di cassazione - Ordinanza 30455/2018

La modifica del servizio di raccolta dei rifiuti per adeguarlo alle nuove prescrizioni igieniche comunali «è di esclusiva competenza dell'assemblea condominiale a cui spetta il compito di individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune» (Corte di Cassazione, ordinanza 30455/2018).

La vicenda parte da una condomina che impugnava una delibera assembleare con la quale il condominio aveva deciso la chiusura degli “scivoli” per lo smaltimento delle immondizie urbane e la predisposizione di un apposito locale comune.Per la condomina (disabile) l'innovazione risultava essere eccessivamente gravosa e anche le eventuali spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche non avrebbero dovuto essere a suo esclusivo carico. In primo e secondo grado le sue istanze erano state respinte.

