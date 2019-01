La durata 'lampo' della luce gialla del semaforo non può essere utilizzata da un automobilista come giustificazione per evitare l'eventuale multa per il passaggio di un incrocio con il rosso. La conferma dell'irrilevanza del tempo del segnale di 'avvertenza' per la validità della sanzione arriva dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 567/19, depositata l'11 gennaio.

Nella sentenza in oggetto, gli Ermellini ricordano che in corrispondenza della luce gialla “il conducente è tenuto a rallentare e a predisporre il veicolo all'arresto”.