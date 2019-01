sezioni unite

Musei Archeologici nazionali, sulla nomina decide il giudice ordinario

Corte di cassazione - Ordinanza 18 gennaio 2019 n. 1413

La nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali è una procedura selettiva a carattere prevalentemente «fiduciario», benché preveda una fase inziale «aperta» al pubblico e condotta secondo criteri oggettivi, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Il chiarimento arriva dalle Sezioni unite della Cassazione, ordinanza n. 1413 di oggi, che hanno accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione sollevato dal Mibact nei confronti dell'archeologa ...

