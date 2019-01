«Il crescente carico di procedimenti in materia di protezione internazionale ed immigrazione può divenire una delle nuove emergenze per la Corte di Cassazione già esposta ad un contenzioso non sostenibile». Lo ha detto il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura David Ermini intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in corso presso la Corte di cassazione. “E' compito della magistratura – ha prseguito Ermini - nel suo complesso guadagnarsi ogni giorno insieme alla fiducia dei cittadini, quel bene prezioso del governo autonomo voluto dalla Costituzione a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario”.