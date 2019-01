«A febbraio le riforme della procedura penale e della procedura civile saranno oggetto di un unico disegno di legge delega». Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. «Tali riforme - ha proseguito - tenderanno da un lato alla costruzione di un procedimento penale improntato a canoni di sicurezza, efficienza e snellimento per garantire la piena attuazione dell'articolo 111 della Costituzione; dall'altro lato un processo civile che miri all'efficienza della Giustizia, quale fattore decisivo per la piena tutela dei diritti dei cittadini e per la ripresa economica del Paese». «Il sistema giustizia - ha continuato Bonafede - deve restituire centralità alle istanze e ai diritti dei cittadini, nei confronti dei quali la giustizia deve recuperare la sua credibilità».

Corruzione drena risorse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - «La giustizia – ha affermato il Guardasigilli – finalmente, rappresenta una priorità di questo Paese: si consideri che il bilancio di previsione per il 2019 nell'area giustizia prevede un aumento rispetto all'anno precedente di oltre 324 milioni. Sul versante degli organici, nella legge di bilancio è stato predisposto un piano assunzionale straordinario che prevede dal 2019 il reclutamento di 3.000 unità di personale amministrativo giudiziario, l'assunzione dei 360 magistrati vincitori di concorso nonché di ulteriori 600 nuovi magistrati che andranno a incrementare la pianta organica, l'assunzione di 35 dirigenti per gli istituti penitenziari e la creazione di 7 dirigenze speciali per gli istituti penali per minorenni. Ed ancora, l'assunzione di 260 unità civili per il DAP, oltre a 1300 agenti di polizia penitenziaria». In riferimento al fenomeno della corruzione il ministro ha poi affermato che «drena risorse alle componenti sane del tessuto economico e produttivo, riduce gli spazi di libera concorrenza per le imprese virtuose, compromette il fisiologico funzionamento della pubblica amministrazione e soprattutto rappresenta una fonte di sostentamento, nonché uno strumento di infiltrazione, per la criminalità organizzata anche di carattere mafioso». (Francesco Machina Grifeo)