corte costituzionale

Consulta boccia contratto giornalistico in uffici stampa regione Lazio

Corte costituzionale - Sentenza 25 gennaio 2019 n. 10

La Corte costituzionale, sentenza n. 10 di oggi, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha bocciato l'applicazione del contratto di lavoro Fieg Fnsi per chi lavora negli uffici stampa della Regione Lazio. Per l'Associazione Stampa Romana «la decisione non solo avrà applicazione sulla rivendicazione dei diritti dei giornalisti che lavorano in Regione Lazio ma anche su analoghi trattamenti in essere nelle altre regioni».

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24