I Consigli dell'Ordine sono «presìdi di operatività e di legalità sul territorio» che andranno «sempre più valorizzati come riferimento per gli utenti e come compartecipi a pieno titolo e responsabilità alla organizzazione della Comunità della giurisdizione». Lo ha detto il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avvocato Andrea Mascherin, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. «Penso – ha proseguito - alla necessità di prevederne un ruolo non più limitato nelle conferenze permanenti e nei consigli giudiziari, e soprattutto a un urgente chiarimento normativo sulla specificità della loro natura di ente pubblico non economico». Mascherin ha poi ricordato che l'intero sistema ordinistico è tutelato dagli art. 2 e 18 della Costituzione ed è quindi «da maneggiarsi con grande prudenza in ogni sede, impegnato a garantire, attraverso i Consigli territoriali, il corretto esercizio della professione e il corretto accesso alla Comunità della giurisdizione da parte dei cittadini, sempre con spirito volontaristico e spesso con il sacrificio da parte dei consiglieri dei propri impegni professionali e familiari, lungi dunque i Consigli dell'Ordine dal poter essere considerati luoghi di potere o di rendita di posizione». (Francesco Machina Grifeo)