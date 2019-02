Lucia Musti non è più il procuratore di Modena, incarico che ricopriva dal 2016. Dopo che per tre volte la sua nomina è stata bocciata dal Consiglio di Stato, il Csm si è adeguato e ha nominato all'unanimità al posto di Musti Paolo Giovagnoli, sostituto pg presso la Corte d'appello di Bologna, che aveva presentato il ricorso contro la nomina della collega e si era visto dar ragione da Palazzo Spada. Il plenum ha così accolto la proposta che anche la Commissione per gli incarichi direttivi aveva licenziato all'unanimità. "Il precedente Consiglio aveva per tre volte nominato la dott.ssa Musti, ma la prima nomina è stata annullata e le due successive dichiarate nulle dal consiglio di Stato- ha ricordato il presidente della Commissione Gianlugi Morlini- Il rispetto del giudicato impone la nomina del dott. Giovagnoli, proprio per ottemperare al giudicato che, come detto, si riferisce ad una nullità e non ad un mero annullamento".