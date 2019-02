Il Tribunale di Padova ha riconosciuto circa 700mila euro a titolo di risarcimento del danno ad un gruppo di settanta risparmiatori coinvolti nel crack della Lehman Brothers Holding. L'azione risarcitoria degli investitori (assistiti dall'avvocato Mario Azzarita dello Studio SAT di Padova) è stata promossa contro il Consorzio delle banche italiane PattiChiari e contro Cassa di Risparmio del Veneto, l'intermediario responsabile della vendita dei titoli. Nel processo gli investitori avevano dedotto di non essere stati avvisati della reale rischiosità dell'investimento e di non aver avuto per tempo notizia dell'aumento di pericolosità dell'emittente americana nella primavera del 2008, quando le obbligazioni avevano perso circa il 20 % del loro valore. Il Giudice Maria Antonia Maiolino del Tribunale di Padova ha accolto le domande, condannando l'intermediario ed il Consorzio delle banche italiane PattiChiari a risarcire i pregiudizi patiti dall'intero gruppo. Dopo aver interposto appello e chiesto senza successo la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione alla Corte d'Appello di Venezia, l'intermediario ha adempiuto la decisione, rifondendo ai risparmiatori gli importi liquidati dal Tribunale.