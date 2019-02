Attuare una riforma che restituisca alla magistratura "con le stellette" quei reati militari che un tempo erano di sua competenza e che oggi "inspiegabilmente" sono finiti nella giurisdizione ordinaria: è l'appello che verrà fatto venerdì prossimo, a Roma, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario militare, alla presenza del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e delle massime autorità giudiziarie e militari.

Durante la cerimonia (alle 10, nell'auditorium della Casa Madre dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, in piazza Adriana) verranno lette le relazioni del presidente della Corte Militare di Appello, Giuseppe Mazzi, del vice presidente del Consiglio della Magistratura Militare, Antonio Scaglione, del procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello, Marco De Paolis, e dei rappresentanti della Avvocatura dello Stato, del Consiglio Nazionale Forense e della Associazione Nazionale Magistrati Militari.

Oltre al consueto bilancio dell'anno trascorso, verranno affrontati tutti i temi più rilevanti ed attuali della giustizia militare, a cominciare, appunto, dalle aspettative di riforma dei codici militari e dell'ordinamento giudiziario militare. La giustizia militare attende infatti da molti anni una riforma che riveda in chiave moderna le norme penali dei vecchi codici, in parte obsoleti e superati.

Parecchie e di rilievo sono le lacune normative che i magistrati militari denunciano. Si attende, in particolare, una nuova normativa sulle missioni militari all'estero; una previsione specifica sui reati sessuali; una normativa ad hoc sullo stalking tra militari; una regolazione delle condotte di nonnismo (mai disciplinate, seppure il fenomeno sia presente da decenni nell'ambito militare); una sul mobbing nella Difesa.

Ma, soprattutto, una riforma del codice penale militare di pace che "restituisca coerenza e significato - dicono le toghe con le stellette - ad una giurisdizione che, per una irragionevole situazione normativa determinatasi nel tempo, ha perduto una gran parte di quelle competenze sui reati militari commessi dai militari che dovrebbero essere ad essa assegnati

secondo i codici e la Costituzione".

Dai dati forniti dal presidente della Corte Militare di Appello Mazzi e dal pg presso la Corte Militare di Appello De Paolis, emerge - in realtà - il quadro di una giurisdizione che non conosce l'insidia della prescrizione dei processi. Le statistiche infatti dicono che la magistratura militare assicura un servizio di giustizia in tempi rapidi e più brevi di oltre un terzo rispetto a quelli della giustizia ordinaria. Alla luce di ciò, viene evidenziato, "è singolare che ogni tanto si sollevino voci di un assorbimento della magistratura militare in quella ordinaria (il cui unico effetto sarebbe evidentemente quello di disperdere nel grande bacino delle prescrizioni quei - seppur pochi - processi che la magistratura militare produce) anziché restituire ad essa i reati militari che erano di sua competenza e che le sono stati sottratti".