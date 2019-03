Ramo III

Polizze vita united linked illegittime se sbilanciate su componente finanziaria

Corte di cassazione - Sentenza 5 marzo 2019 n. 6319

La Cassazione, sentenza n. 6319 di oggi (affermando un principio di diritto), blocca di fatto il proliferare di polizze vita "unit linked" (Ramo III) sbilanciate sulla componente finanziaria. Si tratta di polizze formalmente a "causa mista" - in parte assicurativa ed in parte finanziaria -, in cui però la prima componente è diventata quasi esclusivamente formale. A differenza delle polizze a "gestione separata", le unit linked non garantiscono né un rendimento minimo né il consolidamento annuale ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24