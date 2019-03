Consiglieri Coa: stop alla rielezione anche per i vecchi ruoli

pubblica amministrazione

Nessuna speranza di rielezione a consiglieri del Coa (consigli dell'ordine) per coloro che abbiano già svolto due mandati, anche se adesso siamo al varo del nuovo sistema elettorale, il divieto viene a riguardare anche i precedenti incarichi. Lo ha detto la Cassazione e ora lo conferma la legge, con un articolo 11-quinquies appiccicato al Dl Semplificazioni in sede di conversione. Ma le tante discussioni non appaiono ancora del tutto sopite.



Con l'avvento della Riforma forense (legge 31 dicembre 2012 n. 247) venne integralmente rivisto, anzi creato ex novo, il sistema delle elezioni degli organismi rappresentativi forensi, ma varie innovazioni apparvero sin dall'inizio problematiche, sicché si giunse addirittura a emanare una nuova normativa in argomento con la legge 12 luglio 2017 n. 113 (in n. 34/2017 di «Guida al Diritto», pagina 22).

