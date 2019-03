sezioni unite

Sulla nullità del trust estero giurisdizione italiana

Corte di cassazione - Sentenza 18 marzo 2019 n. 7621

Le Sezioni Unite aprono un varco alla giurisdizione del Belpaese per il trust costituito all'estero (Isole Cayman), con beneficiari italiani, anche se contenente una clausola di «proroga della giurisdizione». Per la Cassazione, sentenza 7621 di oggi, infatti l'esclusiva in materia di «administration del trust» non copre anche l'azione di nullità dello stesso. Il regolamento di giurisdizione è stato promosso dall'Ads (amministratore di sostegno) della disponente - una facoltosissima donna nata nel ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24