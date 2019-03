cONSULTA

Talidomide, riallineato indennizzo per i nati nel '58 e ‘66

Corte costituzionale - Sentenza 20 marzo 2019 n. 55

Per i nati nel ‘58 e nel ‘66 la decorrenza del diritto all'indennizzo previsto per i soggetti danneggiati da assunzione di farmaci - nella specie affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia – deve essere la stessa già prevista per i nati nel periodo che va dal ‘59 al ‘65. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 55 di oggi, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1, del Dl 24 giugno 2016, ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24