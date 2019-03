missioni elettromagnetiche

Ferrovie, nocività campo elettrico da valutare sulle 24 ore

Corte di cassazione - Sentenza 25 marzo 2019 n. 8277

Ai fini della possibile nocività delle emissioni elettromagnetiche delle ferrovie, il superamento dei valori soglia va valutato sulle 24 ore e non in riferimento alle punte di traffico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la decisione n. 8277, accogliendo con rinvio, il ricorso dell'Ente autonomo Volturno - in quanto incorporante la Circumvesuviana - contro i proprietari di due appartamenti confinanti con gli impianti della ferrovia. Gli iniziali ricorrenti, residenti a San Giorgio a Cremano ...

