morte sul lavoro

Amianto, maxi risarcimento per morte dipendente ospedale Careggi

Tribunale di Firenze - Sentenza 25 marzo 2019 n. 290

Maxi condanna (in solido) della regione Toscana e della "Gestione liquidatoria della Usl 10/D" per la morte sul lavoro a causa dell'amianto di un dipendente dell'ospedale di Careggi. Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 290/2019, pubblicata il 25 marzo scorso, ha infatti disposto un risarcimento di oltre 800.000,00 a favore della vedova e dei due figli del lavoratore (assistiti dagli avvocati Pietro Frisani e Emanuela Rosanò), impiegato prima come lavandaio (dal 1965-77) e poi come fuochista ...

