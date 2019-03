Più spazio alla meritocrazia e più trasparenza nella nomina dei capi degli uffici giudiziari e soprattutto regole certe sulla valutazione e sulla comparazione dei candidati. Con questo obiettivo nel 2015 il Csm approvò il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. Ora, a distanza di quattro anni, i consiglieri di Area (il gruppo che rappresenta i magistrati progressisti) hanno chiesto di modificare quelle norme. E di affidare la loro riscrittura alla Quinta Commissione, che si occupa appunto delle nomine dei magistrati ai vertici degli uffici giudiziari. Per raggiungere uno scopo ben preciso: valorizzare le capacità organizzative dimostrate sul campo dai magistrati, dando invece meno peso ai titoli conseguiti sulla carta.

I dubbi su quel testo nascono dai tanti annullamenti delle nomine decise dal Csm da parte del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato. Un fenomeno che si è accentuato soprattutto

nell'ultimo periodo. Proprio partendo da questo dato i consiglieri di Area hanno chiesto di verificare se quelle norme, all'epoca salutate come "la prima autoriforma del Csm", abbiano realmente centrato l'obiettivo prefissato. O se invece, come lasciano pensare i tanti interventi del giudice amministrativo, abbiano lasciato spazi di incertezza. Non solo: il dubbio più forte delle toghe progressiste è che quelle norme abbiano spinto i magistrati a inseguire le "medagliette", cioè il conseguimento di titoli per fare carriera. Di qui la richiesta di adottare nuovi criteri che facciano pendere il piatto della bilancia dalla parte delle attitudini organizzative reali dei magistrati.