Carlo Fusi, già notista politico del quotidiano, dal 2 aprile sarà il nuovo direttore del Il Dubbio. Sostituisce Piero Sansonetti che ha guidato il giornale fin dalla nascita tre anni fa. Lo spiega una nota. Fusi, 64 anni, ha cominciato al Globo per poi passare all'Ansa, nella redazione politico-parlamentare, come resocontista d'aula. Nell'agosto del 1988 è stato assunto al Messaggero dove è rimasto fino al 2014 percorrendo tutti i passaggi nel servizio politico: cronista, analista, commentatore, titolare di una rubrica di analisi e commento intitolata "Il Mosaico". Sempre per conto del Messaggero ha seguito in qualità di inviato alcuni dei più importanti avvenimenti internazionali, compreso l'attacco alle Torri Gemelle del settembre 2001.

''Il Dubbio - spiega lo stesso Fusi in un comunicato - rappresenta un esperimento unico nell'editoria italiana. Fondato nel 2016 su iniziativa di Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense, che rappresenta per legge i 243 mila avvocati attivi in Italia, è tuttavia un quotidiano generalista attento in particolare al tema della salvaguardia dei diritti. Conta oltre 40 mila abbonamenti e una diffusione nelle edicole che verrà rinforzata a partire dalle prossime settimane con una presenza più attiva a Milano e a seguire in altre città italiane''.