"Stiamo lavorando perché la riforma delle intercettazioni di Orlando non veda mai la luce". Lo ha detto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede interpellato dai giornalisti a proposito della riforma delle intercettazioni la cui entrata con il milleproroghe della fine dell'anno scorso era stata ulteriormente prorogata al luglio prossimo. "Ci stiamo concentrando su alcuni aspetti" ha aggiunto il ministro, ricordando che "nello spazzacorrotti è stato ulteriormente incentivato l'utilizzo delle intercettazioni contro la corruzione".

"Entro una settimana, 10 giorni - ha proseguito il Ministro - sarà presentata al consiglio dei ministri la delega per la riforma del processo civile e penale". L'intenzione del ministro e procedere a una sola delega per il civile e per il penale. Per quanto riguarda il civile, il tavolo di lavoro aperto con magistrati e avvocati ha concluso i suoi lavori. E una delle misure sarà "abolire gli attuali filtri in appello, dando la possibilità al giudice che ritenga evidentemente infondato il ricorso di deciderlo subito nel merito". Il lavoro sul penale invece non è concluso: "Abbiamo già focalizzato settori su cui arrivare a una definizione – ha spiegato Bonafede - Ce n'è invece qualcun altro su cui stiamo lavorando come ministero".