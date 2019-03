Le prove scritte del concorso a 330 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018, si terranno a Roma, nei locali della Fiera Roma di via Portuense 1645-1647, nei giorni 4, 5 e 7 giugno 2019. Per ciascuna materia oggetto delle prove, i partecipanti avranno a disposizione, per lo svolgimento del tema, 8 ore dalla dettatura della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo comunica il Ministero della Giustizia con una nota.



I candidati, prima dell'inizio degli esami, prosegue il comunicato, dovranno espletare le procedure di identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami nel seguente ordine:

• il giorno 1 giugno 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la " A " e la " D";

• il giorno 1 giugno 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la " E" e la " L";

• il giorno 3 giugno 2019, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la " M" e la " R";

• il giorno 3 giugno 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, i candidati il cui cognome inizia con una lettera compresa tra la " S" e la " Z".



I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore stabiliti dal presente decreto, potranno sostenere le prove, presentandosi il primo giorno delle prove scritte, salva l'impossibilità assoluta di utilizzare il materiale di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non sarà ammesso in nessun caso nella sede di esame. Eventuali ulteriori comunicazioni concernenti la procedura saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 maggio 2019.