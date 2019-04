Si è aperto questa mattina Roma (5 e 6 aprile) una sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense. La convocazione è stata operata con nota del 22 febbraio 2019 a firma del Presidente del CNF, Andrea Mascherin.



IL PROGRAMMA

Il Congresso, dal titolo: "Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella Costituzione" si terrà presso Ergife Palace Hotel, in Roma alla via Aurelia n. 619.

Il Comitato organizzatore ha approvato i temi del congresso, individuati e promossi dallo stesso Organismo Congressuale Forense che sono:

- Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e della collettività;

- Prospettiva di riforma del Codice di procedura penale.