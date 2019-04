sezioni unite

Swap enti locali, ok condanna Corte conti di funzionari e politici per danno erariale

Corte di cassazione - Sentenza 5 aprile 2019 n. 9680

Rischiano di dover risarcire il danno in prima persona funzionari ed amministratori locali che - dopo il via libera alle operazioni di "finanza derivata" anche per gli enti territoriali (legge 448/2001) - hanno stipulato contratti di copertura del debito con effetti negativi sui bilanci. Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 9680 di oggi, hanno infatti confermato la condanna per danno erariale del funzionario responsabile dell'area "Amministrativo Finanziaria" e dell'allora sindaco di ...

